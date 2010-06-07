У лобовому зіткненні легковика і вантажівки загинули люди (фото)
03:17, 07 червня 2010Разное
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Кабіна вантажівки згоріла повністю
У Запорізькій області в результаті лобового зіткнення легкового автомобіля і вантажівки загинули двоє людей.
”Опель-Вектра” при зустрічному роз’їзді з вантажним автомобілем ”МАН” з напівпричепом, з нез’ясованих поки причин, різко змінив напрям руху, вилетів на зустрічну смугу, внаслідок чого сталося лобове зіткнення.
Водій і пасажир легкового автомобіля загинули на місці, водій вантажівки, яка після зіткнення з’їхала в кювет і загорілася, встиг вискочити з кабіни і не постраждав. Кабіна вантажівки згоріла повністю.
Фото надано Управлінням ДАІ ГУ МВС України в Запорізькій області / УНІАН
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