У лобовому зіткненні легковика і вантажівки загинули люди (фото)

У Запорізькій області в результаті лобового зіткнення легкового автомобіля і вантажівки загинули двоє людей.

”Опель-Вектра” при зустрічному роз’їзді з вантажним автомобілем ”МАН” з напівпричепом, з нез’ясованих поки причин, різко змінив напрям руху, вилетів на зустрічну смугу, внаслідок чого сталося лобове зіткнення.

Водій і пасажир легкового автомобіля загинули на місці, водій вантажівки, яка після зіткнення з’їхала в кювет і загорілася, встиг вискочити з кабіни і не постраждав. Кабіна вантажівки згоріла повністю.

Фото надано Управлінням ДАІ ГУ МВС України в Запорізькій області / УНІАН