Начальник держохорони: загроза для життя Януковича є завжди

Управління державної охорони України сьогодні працює в нормальному режимі, але потенційна загроза життю Президента існує завжди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв`ю журналістам повідомив начальник Управління державної охорони Ігор КАЛІНІН.

За його словами, Управління державної охорони не міняло своїх підходів до охорони Президента України після вступ на цей пост Віктора ЯНУКОВИЧА.

«Ми як охороняли Президента, так і охороняємо», - наголосив І.КАЛІНІН.

Відповідаючи на питання, чи існує сьогодні реальна загроза для безпеки глави держави, І.КАЛІНІН наголосив, що загроза для життя вищих посадовців існує завжди. Він відзначив, що така загроза може в теорії виходити від будь-якого громадянина України.

«У нас багатомільйонна країна, і для всіх Президент не може бути добрим. Наприклад, існує категорія хворих психічно осіб. І що вони виношують у себе в голові - незрозуміло», - відзначив І.КАЛІНІН, додавши, що тому й існує потенційна загроза життю Президента.

«І Віктор Федорович це знає, і треба віддати йому належне, він, як об’єкт охорони, ставиться з розумінням», - відзначив начальник УДО.

За словами І.КАЛІНІНА, він здивований, чому з методів охорони В.ЯНУКОВИЧА «журналісти зробили таку фішку».

Як повідомляв УНІАН, 4 червня на прес-конференції В.ЯНУКОВИЧ стверджував, що є об`єктивні факти, які змушують державну охорону вживати щодо нього безпрецедентних заходів безпеки.

«Я вам скажу, що особисто я нічого не боюся», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив, що завжди йшов до людей, завжди був відкритим.

«Але оскільки мені повідомляють органи державної охорони ті погрози, які сьогодні існують, вони зобов`язані на них реагувати, і я не можу їх підміняти. Мені це неприємно... Особисто... Це відчувати, чути тощо, але така ситуація існує», - сказав Президент.

За його словами, існують задокументовані серйозні факти, є застереження, на які охорона зобов`язана реагувати.