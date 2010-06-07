Частина крана впала і вбила чоловіка в Полтаві

6 червня в Полтаві на будівельному майданчику від стріли автокрану відвалилася верхня ланка і впала на 42-річного кранівника, який загинув на місці.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди ГУ МНС України в Полтавській області, крім того, 23-річний будівельник дістав тяжкі травми і був направлений у реанімаційне відділення Полтавської обласної клінічної лікарні.