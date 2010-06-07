Газета «Сегодня» припускає, що головною метою поїздки Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Греції було сходження на гору Афон.

Видання відзначає, що «вихідні Віктор ЯНУКОВИЧ провів в охопленій кризою Греції. Він зустрівся з Президентом країни Каролосом ПАПУЛЬЯСОМ. Про підписання якихось домовленостей не повідомляється. Мабуть, головною метою поїздки ЯНУКОВИЧА до Греції було сходження на гору Афон, для чого після зустрічі з ПАПУЛЬЯСОМ Президент відправився до міста Салоніки. Сходження мало пройти вчора ввечері».

Як відзначає «Сегодня», В.ЯНУКОВИЧ «регулярно відвідує святу для православних гору - він був там і напередодні виборів-2004, і під час передвиборної кампанії-2010. В останній візит у жовтні 2009 р. тоді ще кандидату в президенти старці з Афонського монастиря подарували чорний браслет-оберіг, який він носить на правій руці і обіцяє не знімати все життя».

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-служби глави держави, 6 червня В.ЯНУКОВИЧ відвідав Афіни і Салоніки, а також планував здійснити прощу на святу гору Афон.

За даними прес-служби, 7-8 червня запланована участь Президента України у заходах III самміту-наради з взаємодії і заходів довіри в Азії, який пройде у Стамбулі (Турецька Республіка).