Житель Севастополя наклав на себе руки через кредити

У Севастополі через кредиторську заборгованість наклав на себе руки 37-річний місцевий житель.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю УМВС України к Севастополі, наприкінці травня до міліції надійшло повідомлення про те, що на мисі Фіолент знайдено легковий автомобіль, який впав з обриву, а неподалік від автомобіля лежить труп. Повідомлення громадянина підтверджувалося фото з місця події, зроблене за допомогою мобільного телефону.

Слідчо-оперативна група за допомогою рятувальників оглянула автомобіль і труп чоловіка. Неподалеку було знайдено речі і документи, що випали з цього транспортного засобу. За наслідками судмедекспертизи було встановлено, що чоловік помер від тупої закритої травми грудної клітки і численних переломів ребер. Причому смерть потерпілого настала кілька днів тому. Через два дні за допомогою МНС із залученням спецтехніки автомобіль був піднято з прірви завглибшки 205 метрів. Коли був зроблено повторний огляд, автомобіль за допомогою евакуатора відправили на штраф-майданчик ДАІ.

Співробітники міліції встановили особу загиблого чоловіка - ним виявився севастополець 1972 р.н. Було встановлено коло його спілкування. Під час опитування родичів з`ясувалося, що загиблий узяв кілька кредитів на значну суму, зокрема під заставу своєї квартири. Останніми днями він був дуже збуджений, неодноразово повідомляв родичів про важкі фінансові проблеми. Також у нього склалися складні сімейні відносини. У співмешканки було знайдено передсмертну записку, за характером якої можна судити, що чоловік прощається з життям.

Міліція продовжує проводити перевірку за даним фактом.