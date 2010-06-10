Херсонський фермер мітить у нафтові та газові барони

Голова фермерського господарства «Конкордія» (с. Князе-Григорівка Великолепетиського району Херсонської області) Олександр ХАЯН просить зацікавлені органи влади провести геологорозвідувальні роботи на наявність покладів нафти і газу на ділянці його фермерського господарства.

Про це О.ХАЯН сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, на території його господарства на глибині 2-3 км в кристалічних породах знаходяться дуже великі поклади нафти із запасами близько 700 млн. тонн, а також покладів газу, що підтверджувалося результатами численних експертиз, проведених, прмміром, Комплексною геолого-аналітичною експедицією ДП «Полтаванафтогазгеологія» і «Кримгеологія».

Сертифікати, видані О.ХАЯНУ, свідчили: у пробах - 84,25-87,06% метану, 1,6-2,03% кисню і, головне, 11,34-13,72% азоту, що вказує на нафту.

Проте, за його словами, нікому із зацікавлених державних органів це не цікаво.

О.ХАЯН додав, що не раз звертався в Кабінет міністрів України, Мінприроди, Мінпаливенерго, Держгеолслужбу та інші органи влади, але скрізь йому відмовляли в проведенні геологорозвідувальних робіт на його ділянці, посилаючись на те, що нібито в Україні всі великі структури розвідані, досліджені і в них великих запасів нафти вже немає. Залишилися тільки запаси в нетрадиційних місцях, якими раніше ніколи не займалися.

О.ХАЯН також зазначив, що в 1999 році він одержав ліцензію на проведення геологорозвідувальних робіт на території його господарства, проте через відсутність коштів роботи не проводяться.