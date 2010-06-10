В Україні почалася реєстрація мопедів

В Україні розпочали реєстрацію мопедів з видачею спеціальних номерних знаків.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України з посиланням на заступника начальника Департаменту ДАІ МВС України Олександра ДЕМЯНКА.

Він нагадав, що запровадження державної реєстрації мопедів з 1 січня 2010 року передбачено ухваленим 24 вересня 2008 року Верховною Радою Законом „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху”.

Як відзначив О.ДЕМЯНКО, перша державна реєстрація мопедів, придбаних до 2010 року, до 1 липня цього року може проводитися без подання документів, що підтверджують правомірність їх придбання, за встановленою процедурою після проведення Державтоінспекцією відповідних перевірок.

Під час реєстрації мопедів передбачається видача тимчасових реєстраційних талонів на паперовій основі, які в 5 разів дешевші за пластикове свідоцтво про реєстрацію. При цьому строк дії таких талонів не встановлюється.

Вартість реєстрації мопедів має складатися лише з вартості тимчасового реєстраційного талону (45 грн.), номерного знаку, послуг за огляд транспортного засобу (11 грн.) та оформлення реєстраційних документів (15 грн.).

Для мопедів розроблено окремий тип номерних знаків. На сьогодні Департаментом ресурсного забезпечення МВС України на підставі проведених тендерних процедур визначені виробники цих номерних знаків та підготовлені проекти договорів. Орієнтовна вартість номерних знаків для мопедів не перевищуватиме 25 грн.

В ДАІ зазначають, що право на керування мопедами (категорія „A1”) може бути надано особам, які досягли 16-річного віку. Право на керування транспортними засобами відповідної категорії підтверджується посвідченням водія транспортного засобу і талоном до посвідчення водія транспортного засобу.

О.ДЕМЯНКО повідомив, що з початку року в Україні зареєстровано 972 ДТП за участю водіїв мопедів (з них 752 - з постраждалими), в яких 57 осіб загинули та 853 отримали травми.