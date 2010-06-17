Поліція розігнала футбольних фанатів чилійської збірної
07:50, 17 червня 2010Разное
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Раз за 48 років - це неабияке свято
Поліція вдалася до сльозогону і водяних гармат, щоб приборкати футбольних уболівальників у центрі чилійської столиці. Крім того, за даними поліції, було затримано 81 учасника заворушень, які виникли на вулицях Сантьяго після першої за 48 років перемоги національної збірної Чилі на чемпіонатах світу з футболу, передає Reuters.
Напередодні збірна Чилі в своєму стартовому матчі на чемпіонаті світу в ПАР обіграла команду Гондурасу з рахунком 1:0.
Востаннє чилійська збірна вигравала матч світового чемпіонату в 1962 році – тоді команда Чилі на домашньому полі в Сантьяго здобула перемогу в грі за третє місце над Югославією (1:0).
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