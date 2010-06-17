Поліція розігнала футбольних фанатів чилійської збірної

Поліція вдалася до сльозогону і водяних гармат, щоб приборкати футбольних уболівальників у центрі чилійської столиці. Крім того, за даними поліції, було затримано 81 учасника заворушень, які виникли на вулицях Сантьяго після першої за 48 років перемоги національної збірної Чилі на чемпіонатах світу з футболу, передає Reuters.

Напередодні збірна Чилі в своєму стартовому матчі на чемпіонаті світу в ПАР обіграла команду Гондурасу з рахунком 1:0.

Востаннє чилійська збірна вигравала матч світового чемпіонату в 1962 році – тоді команда Чилі на домашньому полі в Сантьяго здобула перемогу в грі за третє місце над Югославією (1:0).