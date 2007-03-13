У Криму перекинулася іномарка: загинула жінка з немовлям

У Криму на автодорозі Чорноморське-Євпаторія водій "Toyota" не справився з управлінням і автомобіль перекинувся, внаслідок чого два пасажири іномарки загинули і був травмований сам водій.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Державтоінспекції Криму, в ДТП загинула жителька смт. Чорноморське (1977 року народження) і хлопчик, 2006 року народження. У водія "Toyota" - жителя Сімферополя, 1981 року народження - відкрита черепно-мозкова травма. Його доставлено в Чорноморську центральну районну лікарню.

За даними кримської ДАІ, всього за добу в Автономній Республіці Крим сталося 4 ДТП, в яких двоє людей загинуло і шестеро були травмовані.