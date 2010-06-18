Тіло великого шахіста дістануть з могили

Верховний суд Ісландії ухвалив викопати тіло 11-го чемпіона світу з шахів Бобі Фішера, повідомляє Лента.ру з посиланням на The Daily Telegraph.

На ексгумації наполягала 31-річна філіппінка Мерілін Янг (Marilyn Young), яка стверджує, що Фішер був батьком її доньки, 9-річною Джінки (Jinky). Вона бореться за спадок Фішера - особняк в Рейк`явіку вартістю близько 2 мільйонів доларів. На гроші також претендують вдова Фішера, гросмейстер Мійоко Ватаї (Miyoko Watai), два його племінника і Сполучені Штати Америки, які вважають, що шахіст недоплатив податків до скарбниці.

Суд ухвалив провести ексгумацію після того, як йому довели, що незадовго до смерті Фішер надсилав Янг гроші.

За ісландськими законами, дружина може претендувати на третину майна покійного, дитина - на дві третини. Мійоко Ватаї стверджує, що жила з Фішером з 2000 року; крім того, вона пред`явила шлюбний контракт, який вони склали, коли Фішера в 2004 році затримали в Японії за незаконне перебування в країні. Янг заявила, що також жила з Фішером приблизно в ті самі роки, коли він відвідував Філіппіни.

Роберт Фішер - один з найвизначніших шахістів XX століття; не менше, ніж талант, його прославили бунтівні витівки. Він став чемпіоном світу в 1972 році і був позбавлений титулу в 1975-му, в 1990-х роках залишив США через звинувачення в несплаті податків і порушенні бойкоту Югославії, а на початку 2000-х був позбавлений американського громадянства. Помер в січні 2008 року через ниркову недостатність, похований за 50 км від Рейк`явіка.