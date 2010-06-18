«Івеко» протаранив три припарковані авто: постраждали четверо росіян

Сьогодні близько 1 години ночі на Дніпропетровщині, на автотрасі Красноград–Перещепино–Новомосковськ - в ДТП постраждали четверо громадян Російської Федерації, з них одна жінка загинула на місці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УДАІ в Дніпропетровській області.

Водій автомобіля „Івеко” з напівпричепом, який рухався в бік Новомосковська не впорався з керуванням та протаранив три легкові автомобілі, що стояли на узбіччі.

Пасажирка одного з припаркованих автомобілів в результаті наїзду загинула на місці, троє пасажирів іншого автомобіля отримали травми та були госпіталізовані до лікарні.

Проводиться слідство.