«Івеко» протаранив три припарковані авто: постраждали четверо росіян
15:48, 18 червня 2010Разное
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Жінка загинула на місці
Сьогодні близько 1 години ночі на Дніпропетровщині, на автотрасі Красноград–Перещепино–Новомосковськ - в ДТП постраждали четверо громадян Російської Федерації, з них одна жінка загинула на місці.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі УДАІ в Дніпропетровській області.
Водій автомобіля „Івеко” з напівпричепом, який рухався в бік Новомосковська не впорався з керуванням та протаранив три легкові автомобілі, що стояли на узбіччі.
Пасажирка одного з припаркованих автомобілів в результаті наїзду загинула на місці, троє пасажирів іншого автомобіля отримали травми та були госпіталізовані до лікарні.
Проводиться слідство.
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