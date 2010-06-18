У Миколаїві п'яний водій покусав даішника

П`яний водій у відповідь на прохання співробітників ДАІ пред`явити документи накинувся на постових і покусав одного з них.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ в Миколаївській області.

Інцидент стався вночі 16 червня в селі Галицинівка Жовтневого району Миколаївської області. Постові зупинили автомобіль «Мерседес-бенц Е-200» і попросили водія показати посвідчення і реєстраційні документи на транспортний засіб. 46-річний чоловік відмовився виконати прохання співробітників ДАІ. Він накинувся на них, хапаючи за одяг, потім кинувся бігти, але його наздогнали. Навіть після цього він не перестав чинити опір і покусав за руки одного з міліціонерів. Акт судово-медичного обстеження, складений пізніше, підтвердив легкі тілесні ушкодження у співробітника ДАІ. Заспокоїти хулігана вдалося лише за допомогою наручників.

Як з`ясувалося пізніше після проведеного медичного огляду, водій перебував у стані алкогольного сп`яніння. Порушника доставили до Жовтневого райвідділу внутрішніх справ. Того ж дня суд Жовтневого району Миколаївської області присудив водієві штраф у розмірі 255 грн. за чинення опору співробітникові міліції. Матеріали справи направлено до прокуратури.

Подібна подія сталася пізно вночі 17 червня на проспекті Жовтневому в Миколаєві. Двоє молодиків, 22 і 23 років, які їхали в автомобілі «Шевроле Авео», були зупинені за порушення правил дорожнього руху. Вийшовши з машини, вони нецензурно облаяли співробітників ДАІ і накинулися на них, порвали форму. Заспокоїли бешкетників за допомогою наручників. Неадекватна поведінка пасажирів стала зрозумілою в медичній установі, де з`ясувалося, що вони – п`яні.

Подібні випадки агресивної поведінки стосовно співробітників міліції останнім часом стають тенденцією, відзначають у прес-службі обласного управління державтоінспекції. У Миколаївській області тільки нинішнього року сталося 5 нападів на постових. Минулого, 2009 року, зафіксовано 30 фактів злісної непокори співробітникам ДАІ. Всіх хуліганів було покарано: на 25 чоловік накладено штрафи, один водій арештований, ще стосовно одного порушено кримінальну справу.