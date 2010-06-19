У Стаханові готуються до 75-річчя стаханівського руху

У рамках підготовки до святкування 75-річчя стаханівського руху у Стаханові Луганської області розпочато ремонтно-реставраційні роботи на основних об`єктах, що будуть задіяні під час проведення свята 28 серпня 2010 року.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Стаханівської міської ради.

На сьогоднішній день ведуться роботи з ремонту фасаду Палацу культури ім. Горького, а також з реставрації виставкових залів історико-художнього музею.

Найближчим часом розпочнеться ремонт фасаду плавального басейну "Дельфін": будуть замінені віконні вітражі в спортивному залі басейну.

Підходять до завершенню роботи з ремонту і часткової заміни гранітного обрамлення навколо пам`ятника О.Г.Стаханову та однойменної площі.

Відповідно до затвердженого плану заходів заплановане проведення ремонтних робіт будинків і установ по вул. Леніна, благоустрій міських територій, ремонт під`їзних доріг до міста й асфальтового покриття.

До 75-річчя стаханівського руху на Луганщині розпочалася трудова вахта, у якій беруть участь гірники всіх вугільних підприємств області. Вона триватиме до серпня.

Довідка УНИАН. 31 серпня 1935 року забійник шахти "Центральна - Ірміно" Олексій Стаханов встановив світовий рекорд, видобувши за одну зміну 102 тонн вугілля (10% від видобутку всієї шахти за зміну). У 1947 році з нагоди цієї події і було засноване свято - День шахтаря.