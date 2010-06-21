Постійний меморіал Майклу Джексону буде відкрито в Лондоні

Постійний меморіал Майклу Джексону буде відкрито в лондонському театрі Lyric 24 червня, напередодні перших роковин з дня смерті легендарного американського музиканта.

Як передає телерадіокорпорація Бі-бі-сі, меморіальна дошка буде встановлена у фойє театру, що став місцем "паломництва" для багатьох шанувальників М.Джексона. Саме у Lyrics в лондонському районі Сохо йде мюзикл Thriller Live про життя і творчість "короля поп-музики", а після раптової смерті співака в червні 2009 року шанувальники досі приносять сюди квіти і свічки, журнальні вирізки і фотографії артиста.

Пам`ятна дошка стане першим постійним меморіалом співакові, який з`явиться в Лондоні.

На відкритті 24 червня будуть присутні як артисти мюзиклу, так і переможці британського шоу талантів Britain`s Got Talent 2009 року, танцювальний колектив Diversity - він повинен був брати участь в грандіозному турі-поверненні, до якого готувався М.Джексон перед смертю.

М.Джексон помер 25 червня 2009 року у віці 50 років від передозування сильнодіючих препаратів під час підготовки до серії з 50 концертів, які співак готувався дати в Лондоні. Артиста поховано в Лос-Анджелесі через два місяці - 3 вересня.