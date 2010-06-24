Активістки «FEMEN» відповіли акцією на залякування СБУ (фото)
"... уберите руки"
Активістки жіночого руху «FEMEN» тримають плакати під час акції протесту проти діяльності співробітників СБУ відносно активісток руху. Мотивом для акції послужили т.зв. "профілактичні" бесіди співробітників спецслужб України з активістками руху.
Зокрема, як повідомила "Українській правді" лідер жіночого руху Анна Гуцол, двох активісток викликали до деканату в університеті, де вони навчаються. Там з ними розмовляв чоловік, який назвався співробітником СБУ. "Вони цікавилися організацією - хто головний, звідки гроші", - розповіла Гуцол. Одну з дівчин намагалися залякати: "Ось ти не хочеш нічого казати, дивись, тебе ще можуть з університету вигнати".
Гуцол також повідомила, що ще шістьох активісток, які навчаються в одній групі, викликали в деканат разом, але до них ніхто не прийшов.
"Я не думаю, що "FEMEN" становить загрозу національній безпеці. Я думаю, що це стандартні профілактичні бесіди, які проводять з громадськими організаціями останнім часом", - зазначила лідер руху.
"Ми можемо себе убезпечити лише оприлюдненням таких фактів, щоб не було до нас якихось претензій, погроз", - наголосила Гуцол.
Це не перший випадок, коли СБУ проводить зустрічі з громадськими активістами, нагадує Українська правда.
Раніше у Черкасах представники СБУ та МВС провели зустріч із організатором акції "Вихід з демократії: Пароль 2450" у цьому місті Таїсією Плахутою. Розпитували про організацію, питав про подальші плани, керівництво організації. Крім того, міська влада Одеси оголосила поза законом акцію протесту "Вихід з демократії. Пароль: 2450".
Тоді представник СБУ також провів бесіду з главою Миколаївського обласного осередку організації "Демократичний Альянс", яка організовувала акцію, Юлією Гречко. Він розпитував про діяльність громадської організації та безпосередньо про акцію. Також представник СБУ з`ясовував можливість подальшої співпраці.
15 червня глава СБУ Валерій Хорошковський під час зустрічі з активістами руху "Стоп цензурі!", пообіцяв стримати своїх підлеглих у проведенні профілактичних бесід з представниками громадських організацій, або керівниками навчальних закладів.
Фото Олега Петрасюка / УНІАН