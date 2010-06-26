У Донецькій області перекинулася маршрутка: постраждали 13 осіб

У Донецькій області, поблизу смт. Мангуш, на 51-му км автошляху Кременівка – Ялта, під час руху пасажирського мікроавтобусу Wolksvagen, який перевозив 15 пасажирів, сталося пошкодження лівого заднього колеса автомобіля.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, через пошкодження колеса автомобіль з’їхав у кювет та перекинувся.

Внаслідок ДТП постраждало 13 осіб, із них четверо дітей (1999 р.н., 2001 р.н., 2005 р.н. та 2007 р.н.), яких з травмами різного ступеню важкості госпіталізовано до лікарні.