Меркель вибачилася через незарахований гол

Канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила співчуття британському прем`єр-міністрові Девіду Кемерону з приводу незарахованого гола, забитого англійцями у ворота німецької збірної в матчі 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу. "Я шкодую, що так вийшло", - сказала канцлер ФРН, передає Associated Press.

Не зарахований арбітром гол, забитий англійцями, став найбільш драматичним епізодом матчу. За рахунку 2:1 на користь німецької збірної після удару Френка Лемпарда м`яч від бантини відбився за лінію воріт, але одразу вилетів у поле. Арбітр не зарахував цей гол, який на той момент міг зрівняти рахунок у матчі.

А.Меркель і Д.Кемерон разом тимчасово залишили саміт G20 в Торонто, щоб подивитися другий тайм матчу.