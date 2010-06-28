В Україні дорожчають автомобілі

Найближчим часом ціни на автомобілі в доларовому еквіваленті повернуться на докризовий рівень, оскільки запаси автомобілів минулих років, які продавалися із знижкою, вже закінчуються, - прогнозує керівник департаменту продажів ТОВ "НІКО-Україна" Світлана Колесникова.

"Нині спостерігається переломний момент: залишки складів будуть розпродані найближчим часом, і ми побачимо повернення цін на докризовий рівень", - повідомила С.Колесникова тижневику "Дзеркало тижня".

За її словами, найнижчі ціни фіксувалися 2009 року, тому інвестиції в склад дозволяли довго утримувати вартість автомобілів. "Мірою зниження складських запасів імпортери мусили піднімати вартість авта, оскільки фактично її піднімає виробник", - пояснила вона.

С.Колесникова зазначила, що перші місяці 2010 року автомобільний ринок України показував позитивне зростання. Крім того, збільшилася кількість кредитних програм і знизилися процентні ставки по них. На її думку, все це свідчить про те, що подальшого скорочення ринку не буде.

Утім, маркетинг-директор Групи компаній «АИС» Юлія Птіцина міркує інакше: продажі порівняно з минулим роком ще більше впадуть. "Наш прогноз - 150 тис. автопродажів (іномарки плюс авто вітчизняного виробництва), що на 12% нижче торішнього показника. Ринок стабілізується. Компанії вестимуть свою маркетингову політику без цінових воєн».

Якщо минулого року в Україні було реалізовано 119,6 тис. легкових іномарок, то за чотири місяці 2010 року - 32,5 тис.