НБУ приготував монету, присвячену стародавньому монастиреві (фото)

Національний банк України, продовжуючи серію "Пам`ятки архітектури України", 30 червня вводить в обіг пам`ятну монету "Зимненський Святогірський Успенський монастир" (сіло Зимне, Волинь) номіналом 20 грн.

Про це йдеться у телеграмі Нацбанку, текст якої має у своєму розпорядженні УНІАН.

Монастир, якому присвячена монета, було засновано за часів Київської Русі, а його головним храмом є Успенський собор (1495 рік).

Монету виготовлено із срібла 925-ї проби, маса у чистоті – 62,2 г, діаметр – 50 мм, тираж – 5 тис. шт.

На аверсі монети зображено чудотворну Зимненську ікону Пресвятої Богородиці.

На реверсі монети зображено будівлю монастиря на узгір’ї.