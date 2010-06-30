НБУ приготував монету, присвячену стародавньому монастиреві (фото)
02:30, 30 червня 2010Разное
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Сьогодні - перший день в обігу
Національний банк України, продовжуючи серію "Пам`ятки архітектури України", 30 червня вводить в обіг пам`ятну монету "Зимненський Святогірський Успенський монастир" (сіло Зимне, Волинь) номіналом 20 грн.
Про це йдеться у телеграмі Нацбанку, текст якої має у своєму розпорядженні УНІАН.
Монастир, якому присвячена монета, було засновано за часів Київської Русі, а його головним храмом є Успенський собор (1495 рік).
Монету виготовлено із срібла 925-ї проби, маса у чистоті – 62,2 г, діаметр – 50 мм, тираж – 5 тис. шт.
На аверсі монети зображено чудотворну Зимненську ікону Пресвятої Богородиці.
На реверсі монети зображено будівлю монастиря на узгір’ї.
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