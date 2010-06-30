Росія надішле допомогу до постраждалих областей України

МНС РФ відправить двома транспортними літаками Іл-76 70 тонн гуманітарної допомоги у постраждалі від повені райони України.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомили в прес-службі МНС Росії.

«МНС Росії доставить вантаж гуманітарній допомоги – це електорогенератори для забезпечення освітлення в постраждалих районах, ковдри, вода, намети», - повідомила співробітниця прес-служби МНС РФ.

За її словами, всього двома літаками передбачається доставити близько 70 тонн гуманітарній допомоги.

Співрозмовниця додала, що на завтра, 1 липня, заплановане вантаження і відправка літаків в Україну.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ дав доручення главі МНС Сергію ШОЙГУ надати Україні необхідну допомогу в ліквідації наслідків повені.