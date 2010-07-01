П'яний брокер підвищив світові ціни на нафту з домашнього комп'ютера

Нафтовий брокер, який у нетверезому стані уклав угод на півмільярда доларів, нині усунений від роботи на біржі і засуджений до великого штрафу.

Британське Управління з фінансових послуг зобов`язало Стівена Перкінса (Stephen Perkins), старшого брокера компанії PVM, сплатити штраф у розмірі $108 тис., пише сайт Конфлікти // Закони з посиланням на Computerworld UK.

У ніч з 29 на 30 червня 2009 року Перкінс з домашнього ноутбука зробив ставки на підвищення цін за 7125 контрактами на постачання нафти-сирцю марки Brent. Загальна сума укладених Перкінсом угод перевищила $500 млн.

Через дії брокера ціни на нафту підскочили на $2 і склали $73,5 за баррель. На Перкінса припало 69% всіх торгів, які відбувалися в ніч з 29 на 30 червня.

Особу брокера, який здійснював несанкціоновану торгівлю, PVM встановила протягом кількох годин. За два дні Перкінс зізнався, що на момент оборудок був вельми п`яний. Пити він почав у гольф-клубу, куди компанія вивезла своїх співробітників у вихідні, але з настанням буднів зупинитися не зміг.

Управління з фінансових послуг заборонило Перкінсу торгувати на біржі протягом п`яти років.