Чому припинено трансляцію з парламенту?

Верховній Раді України залишилося розглянути менше 80 поправок, внесених до законопроекту про засади внутрішньої і зовнішньої політики для розгляду у другому читанні.

Як передає кореспондент УНІАН, станом на 22:45 ВР розглянула 348 поправок із 423, поданих до законопроекту.

Під час розгляду поправок депутати від фракції НУ-НС Іван ЗАЄЦЬ і Ярослав ДЖОДЖИК висловили обурення тим, що телеканал "Рада" і Національне радіо припинили трансляцію засідання ВР.

"Важливе рішення для країни ухвалюється вночі, і про це не знає український народ", - заявив Я.ДЖОДЖИК.

Він звернувся до голови ВР Володимира ЛИТВИНА із проханням з’ясувати, чому так сталося. Через деякий час голова ВР повідомив, що трансляція дійсно не ведеться, але вона і не передбачена, оскільки не було ухвалене відповідне рішення.

І.ЗАЄЦЬ наполіг на тому, щоб ВР проголосувала за поновлення трансляції, але за це проголосували лише 18 народних депутатів із 273 зареєстрованих у сесійній залі.

У сесійній залі продовжують перебувати не більше 30 депутатів від коаліції, а в ложі преси – чотири журналісти інформаційних агенцій.