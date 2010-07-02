Знайдена після викрадення картина Караваджо сильно пошкоджена

Після повернення в Україну картини Караваджо «Поцілунок Іуди», вилученої в Німеччині у злочинців, які викрали її, полотно потрібно буде відреставрувати, оскільки злодії завдали полотну серйозні пошкодження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор Одеського музею західного та східного мистецтва Володимир ОСТРОВСЬКИЙ.

«Музей планує провести конкурс серед меценатів за право участі в порятунку картини геніального художника», – зазначив він.

За словами В.ОСТРОВСЬКОГО, завдані картині пошкодження видно на зображеннях полотна, наданих німецькими інформаційними сайтами. "По всьому периметру картини видно поперечні перегини й осипи фарби, неначебто полотно складали конвертом. Крім того, серйозно постраждала кромка полотна: на деяких ділянках вона зрізана майже на 3 см», – уточнив директор музею.

Щоб усунути пошкодження, буде потрібна дорога реставрація, виконати цю роботу можуть фахівці реставраторських шкіл Москви й Санкт-Петербурга, зазначив В.ОСТРОВСЬКИЙ.

Також він спростував чутки про можливу підробку картини Караваджо. «На запитання про справжність знайденої в Німеччині картини зможуть відповісти лише фахівці нашого музею, які здатні відрізнити полотно й по художніх деталях, і по тих особливостях, які можна виявити, лише спостерігаючи за твором мистецтва протягом багатьох років», – сказав директор Одеського музею.

«До викрадення картина Караваджо піддавалася безлічі експертиз, які проводили шановані мистецтвознавці, й жодна з експертиз не поставила під сумнів справжність полотна», – зазначив він.

При цьому В.ОСТРОВСЬКИЙ додав, що в середовищі художників досить поширеною є практика написання копій популярних картин.