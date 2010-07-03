На перегони "АТЛ-Трофі" записалися політики, спортсмени, аматори

2 липня в селі Ясногородка Київської області стартували перегони «АТЛ-Трофі 2010» – III етап кубка України з трофі-рейдів, - які продовжаться до 4 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, для участі в перегонах зареєстровано більш як 130 екіпажів, більш як 160 одиниць техніки і більш як 260 осіб. Серед них – відомі політики, професійні спортсмени і просто аматори перегонів.

Зокрема, в заході беруть участь Віктор ЯНУКОВИЧ (молодший), народні депутати України Микола КАТЕРИНЧУК і Ігор ФРАНЧУК, депутат Київради Олексій РЕЗНІКОВ, учасник легендарного марафону «Дакар» Богдана НОВИЦЬКИЙ й багато інших.

Траса «АТЛ-Трофі» є важкопрохідними занедбаними лісовими дорогами і цілковитим бездоріжжям, а також є однією з найскладніших трас в СНД. У перегонах бере участь спеціально підготовлена техніка в категоріях: джипи ТР1, ТР2, ТР3, квадроцикли-ATV, туризм. Маршрут перегонів пройде через села Ясногородка, Глібівка, Казаровичі.

За словами організаторів, для учасників перегонів створено всю інфраструктуру. На спеціальній території працюватимуть табір, виїзна поліклініка й кухня. Плануються також розважальне шоу і концерт.

Відзначимо, що з 2009 року впроваджено нову категорію в змаганні «АТЛ-Трофі» класу «туризм», яка одразу ж стала популярною. У «туризмі» можуть взяти участь усі бажаючі, використовуючи звичні непідготовлені автомобілі. Для туристів прописаний особливий трек, доступніший, ніж для професійних спортсменів.