Німецький уболівальник розстріляв італійців

У одному з барів Ганновера чоловік вистрілив у двох італійців після суперечки про виступи збірних Німеччини і Італії на світовій першості з футболу, повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP.

Один з чоловіків помер від одержаних травм у госпіталі, другий перебуває в критичному стані.

Інцидент стався сьогодні вранці. Чоловіки, серед іншого, обговорювали виступ їх улюблених команд на чемпіонатах світу, після чого 42-річний житель Ганновера вибіг з бару, а потім повернувся туди із зброєю в руках і вистрілив в своїх співрозмовників. Злочинець затриманий, також поліція виявила зброю - пістолет калібру 9 міліметрів.