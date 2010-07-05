Німецький уболівальник розстріляв італійців
21:42, 05 липня 2010Разное
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Трагедія в Ганновері
У одному з барів Ганновера чоловік вистрілив у двох італійців після суперечки про виступи збірних Німеччини і Італії на світовій першості з футболу, повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP.
Один з чоловіків помер від одержаних травм у госпіталі, другий перебуває в критичному стані.
Інцидент стався сьогодні вранці. Чоловіки, серед іншого, обговорювали виступ їх улюблених команд на чемпіонатах світу, після чого 42-річний житель Ганновера вибіг з бару, а потім повернувся туди із зброєю в руках і вистрілив в своїх співрозмовників. Злочинець затриманий, також поліція виявила зброю - пістолет калібру 9 міліметрів.
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