10 парашутистів загинули ще на злеті

В аеропорту Тузла на південному сході Румунії під час злету розбився літак Ан-2, повідомляє Лента.ру.

Літак належав румунським військовим, в ньому були парашутисти, які летіли на навчальні стрибки.

За даними Realitatea.net, в результаті катастрофи загинули десятеро осіб, троє одержали поранення (пізніше прийшло повідомлення про одиннадцятого загиблого, якого виявили під уламками). Водночас AFP наводить слова міністра транспорту Румунії Марина Антона, який повідомив про вісьмох загиблих.

Літак розбився, досягнувши кінця злітної смуги. Майже відразу після удару об землю машина спалахнула. Трьом людям, які були на борту, вдалося вистрибнути назовні - вони госпіталізовані з різними травмами. Один з потерпілих терміново відправлений до Бухареста.

Серед загиблих - командир льотної школи ВПС "Аурела Влайку" Ніколае Жану.