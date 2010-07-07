У підземеллі Збаразького замку відкрили музей середньовічних тортур

На Тернопільщині у Збаразькому замку відкрили музей середньовічних тортур. Як розповіла кореспонденту УНІАН Ольга СТАНКЕВИЧ, начальник відділу обслуговування туристів національного заповідника «Замки Тернопілля», до якого входить Збаразький замок, наразі в музеї представлено 11 експонатів. Розмістили музей у середньовічному склепінчастому підземеллі під палацом. «З підвалів ішли підземні ходи із замку, але просто водити сюди туристів було б не цікаво, тому ми вирішили відкрити тут музей», – зазначила О.СТАНКЕВИЧ.

Усі експонати на основі середньовічних креслень відтворили місцеві майстри. «Одне з найстрашніших знарядь тортур, представлених в експозиції, – гаротта, яку використовували як засіб смертної кари. Людину приковували до крісла, на шию одягали обруч, а потім спеціальним вентилем закручували цей обруч, внаслідок чого він душив людину. Іноді додавався пристрій, який при повороті вентиля впивався людині у череп чи шийні хрящі, завдаючи сильного болю», – розповіла О.СТАНКЕВИЧ.

Також в експозиції зокрема представлені «Крісло відьми», оснащене шипами, на якому мучили жінок, підозрюваних у чаклунстві, пристрій «Пильнування колиски», який не давав жертві заснути, засіб для водяних тортур, коли людину приковували до вигнутої дошки, силою напували водою, після чого били по випнутому животу, що завдавало значних страждань.

Біля кожного з експонатів розміщені малюнки, які демонструють, як використовувався той чи інший засіб тортур, а також інформація, в які часи їх застосовували. Аналогів музею, запевняють в заповіднику «Замки Тернопілля», в області немає.

Квиток для оглядин експозиції коштує 5 грн.

Також на території замку діє музей середньовічної зброї, відкритий у 2004 році.