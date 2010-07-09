Священики благословили автопробіг Вінниця-Магадан-Вінниця

Священики благословили учасників автопробігу Вінниця-Магадан-Вінниця, присвяченого пам’яті жертв сталінських репресій.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Вінницької єпархії Української Православної Церкви Московського Патріархату.

Біля Свято-Воскресенського храму м. Вінниці відбувся молебень, який провів керівник відділу соціального служіння Вінницької єпархії протоієрей Адріан РІШКО.

Священик молився за успіх справи, яку запланували четверо вінничан: Ігор РИЖИНКОВ, Юрій МАКСИМЕНКО, Валентин КОБРІН та Микола СКОРОБОГАЧ – автопробігу за маршрутом: Вінниця- Магадан-Вінниця, який присвячений пам’яті жертв сталінських концтаборів.

Серед в’язнів ГУЛАГу було багато священнослужителів та мирян, які постраждали за свої релігійні переконання, тому благу справу благословив архієпископ Вінницький і Могилів-Подільський СИМЕОН.

Через о. АДРІАНА владика передав учасникам автопробігу ікони Спасителя та Пресвятої Богородиці, а також своє письмове благословення.

Після молебню четверо вінничан розпочали свій шлях довжиною 22400 км, який триватиме трохи більше місяця.