Заради саміта Януковича з кримських доріг розганють усіх торгівців

Весь особовий склад міліції Криму і додані сили Внутрішніх військ МВС забезпечуватимуть охорону громадського порядку в регіоні 10 липня під час проведення неформального саміту країн-учасниць СНД.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник начальника кримської міліції - начальник міліції громадської безпеки Микола ФЕДОРЯН.

"Буде задіяний весь особовий склад міліції Криму, а також додані сили, які прибули у червні (для охорони порядку в курортний сезон). Ми, враховуючи значне збільшення кількості автотуристів, не в змозі своїми силами забезпечити проїзд, супровід (кортежів), тому МВС додатково дало нам 20 екіпажів ДАІ", - сказав він.

М.ФЕДОРЯН відмовився назвати загальну кількість співробітників міліції, які працюватимуть під час форуму.

Тим часом, він повідомив, що наприклад, у районі Лівадійського палацу, де пройде саміт, знаходитимуться майже 150 співробітників правоохоронних органів, а у звичайний день там можуть "виставити один "маршрут" або зовсім “не виставляти".

На трасах, якими проїдуть кортежі, знаходитимуться більше тисячі співробітників правоохоронних органів.

Не виключене перекриття доріг під час руху автомобілів учасників форуму. "Ми старатимемося, щоб їх (перекриттів) не було, хоча режим проїзду обираємо не ми, а Управління державної охорони", - сказав начальник міліції громадської безпеки Криму.

З траси до Ялти на час проведення саміту зникнуть торговці ялтинською цибулею, медом, горіхами. "Звідти завжди їх прибираємо, коли проводяться такі заходи", - сказав М.ФЕДОРЯН.