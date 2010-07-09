Вітренко затримують на мітингу і випускають з суду (фото)

Співробітники міліції супроводжують лідерів Прогресивної соціалістичної партії України Наталію Вітренко та Володимира Марченка після їхнього затримання на антинатовському мітингу в центрі Києва.

Як повідомляв УНІАН, міліція запобігла проведенню на Майдані Незалежності антинатовського мітингу, організованого Прогресивною соціалістичною партією України, на виконання рішення суду.

Правоохоронці склали протокол і запропонували організаторам мітингу поїхати до Шевченківського районного суду Києва. Суд не побачив грубих порушень і після цього організатори акції залишили приміщення суду.

Фото Олександра Єрохіна / надане прес-службою ПСПУ / УНІАН