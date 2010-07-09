Вітренко затримують на мітингу і випускають з суду (фото)
22:57, 09 липня 2010Разное
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Міліція скалала протокол
Співробітники міліції супроводжують лідерів Прогресивної соціалістичної партії України Наталію Вітренко та Володимира Марченка після їхнього затримання на антинатовському мітингу в центрі Києва.
Як повідомляв УНІАН, міліція запобігла проведенню на Майдані Незалежності антинатовського мітингу, організованого Прогресивною соціалістичною партією України, на виконання рішення суду.
Правоохоронці склали протокол і запропонували організаторам мітингу поїхати до Шевченківського районного суду Києва. Суд не побачив грубих порушень і після цього організатори акції залишили приміщення суду.
Фото Олександра Єрохіна / надане прес-службою ПСПУ / УНІАН
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