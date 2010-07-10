Фольксваген врізався у «КамАЗ»: двоє загиблих і двоє травмованих
12:52, 10 липня 2010Разное
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У Криму дві особи загинули, ще дві одержали травми у результаті зіткнення легкового автомобіля з «КамАЗом».
Аварія сталася сьогодні близько 6.30 ранку на трасі Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта, зазначається у переданому УНІАН повідомленні Кримського управління ДАІ.
"Водій автомобіля "Фольксваген" відволікся від керування і допустив зіткнення з «КамАЗом», який рухався попереду у попутному напрямі", - повідомляє прес-служба.
Дві пасажирки легковика загинули на місці аварії.
Ще одну пасажирку, 7-річну дівчинку, і водія "Фольксвагену" доставлено до лікарні.
За попередніми даними Державтоінспекції, сім`я з Луганська їхала на відпочинок.
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