Фольксваген врізався у «КамАЗ»: двоє загиблих і двоє травмованих

У Криму дві особи загинули, ще дві одержали травми у результаті зіткнення легкового автомобіля з «КамАЗом».

Аварія сталася сьогодні близько 6.30 ранку на трасі Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта, зазначається у переданому УНІАН повідомленні Кримського управління ДАІ.

"Водій автомобіля "Фольксваген" відволікся від керування і допустив зіткнення з «КамАЗом», який рухався попереду у попутному напрямі", - повідомляє прес-служба.

Дві пасажирки легковика загинули на місці аварії.

Ще одну пасажирку, 7-річну дівчинку, і водія "Фольксвагену" доставлено до лікарні.

За попередніми даними Державтоінспекції, сім`я з Луганська їхала на відпочинок.