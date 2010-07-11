Два ДТП з інтервалом у 40 хвилин: травмовані троє дітей

У Глухівському районі Сумської області з інтервалом у 40 хвилин сталися дві дорожньо-транспортні пригоди, в яких були травмовані неповнолітні діти.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією прес-служби обласного управління ДАІ, в селі Баничі Глухівського району водій, керуючи автомобілем «FIAT Fiorino», рухався в напрямку міста Глухів. По невстановленим причинам він відволікся від керування, в результаті чого здійснив наїзд на велосипед «Україна», на якому у попутному напрямку рухався 15-річний юнак та 13-річна дівчинка. Внаслідок ДТП підлітки отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні.

По даному факту ДТП проводиться перевірка.

Тим часом ще одне схоже ДТП сталося у Глухові. Водій, керуючи автомобілем ВАЗ-21099, здійснив наїзд на 8-річного хлопчика. За словами водія, хлопчик раптово вибіг на проїжджу частину. Внаслідок ДТП останній отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізовано.

Автомобіль затримано та доставлено на штрафмайданчик.