Газову трубу, в яку влучила блискавка, владося відновити

У Донецькій області трубу газової мережі, пошкоджена блискавкою, відновлену, і всі газопроводи зараз перебувають у нормальному стані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції перший заступник голови Донецької облдержадміністрації Сергій ДЕРГУНОВ, коментуючи надзвичайну ситуацію, що сталася в місті Кіровське 5 липня.

Він відзначив, що пошкодження газової труби, викликані розрядом блискавки, було доволі швидко ліквідовано, і запевнив, що всі газопроводи, які розташовані на території Донецького регіону, не викликають побоювань у питанні їх надійності.

«Газопроводи у нас в абсолютно нормальному стані, оскільки якби вони були в ненормальному стані, то просто була б заборонена їх експлуатація», - пояснив С.ДЕРГУНОВ, додавши, що загалом газопроводи контролюють «доволі багато інстанцій».

«Це просто надзвичайна ситуація (сталася), і вона може статися де завгодно, навіть у дуже благополучній країні», - підсумував заступник губернатора.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Центру пропаганди Головного управління МНС України в Донецькій області, 5 липня в місті Кіровське Донецької області внаслідок розряду блискавки відбулося пошкодження труби газової мережі діаметром 100 мм середнього тиску з подальшим горінням. Представниками Єнакіївського управління з газозабезпечення й газифікації була здійснена зупинка подачі газу, тим самим горіння газу було ліквідоване.

З 7 липня проводилися роботи з відновлення пошкодженої труби.