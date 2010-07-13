Нікітський ботанічний сад одержав розкішний подарунок

Нікітський ботанічний сад (Ялта, Крим) одержав у подарунок 96 сортів голландських хризантем.

Як повідомляє офіційний сайт НБС, 96 сортів хризантем передано в дарунок ботанічному саду фірмою "Delta Group Holland".

"Фахівці саду щиро дякують керівництву фірми за щедрий подарунок, поповнення колекції квітів і будуть раді показати ці сорти на щорічній осінній виставці хризантем", - повідомляється на сайті.

З отриманням такого подарунка колекція хризантем НБС налічує понад 400 різних сортів цих квітів. При цьому приблизно половина сортів, які представляються на щорічному Балу хризантем, що проводиться восени, - це власна селекція НБС.