У Вінниці згоріли кабінети міських чиновників

У Вінниці з триповерхової адміністративної будівлі Управління освіти міської ради по вулиці Поліни Осипенко (центр міста) сьогодні через пожежу було евакуйовано 20 осіб.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив керівник Центру пропаганди Головного управління Міністерства з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області Олександр КУТОВИЙ.

Він зазначив, що повідомлення про пожежу надійшло близько 09.35, і вже о 09.40 на місце виклику прибув наряд пожежної служби, який евакуював близько 20 співробітників та викликав додаткові сили рятувальників на ліквідацію пожежі.

Загалом до ліквідації пожежі були залучені 20 співробітників пожежної служби та 10 одиниць спецтехніки. Пожежу загасили близько 11.20.

О.КУТОВИЙ зазначив, що за попередніми даними, пожежа виникла через коротке замкнення в електропроводці між другим і третім поверхом будівлі.

В результаті пожежі було знищено кілька робочих кабінетів будинку, а також частина дерев`яного перекриття даху.

Жертв і постраждалих немає.