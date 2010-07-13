Харківська міліція збирає фототеку футбольних хуліганів

Працівники ГУ МВС України в Харківській області збирають фототеку футбольних хуліганів для їх недопущення на матчі Євро-2012 в Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні організаційного комітету з підготовки та проведення в Харкові фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу сказав заступник начальника ГУ МВС України в Харківській області з питань Євро-2012 Ігор СЕНЧУК.

«З метою протидії футбольним хуліганам співробітниками міліції збирається фототека на тих футбольних фанатів, які не гідно поводять себе на трибунах. Наразі іде розробка міжнародної бази фанів, фанрухів та їх лідерів. Зазначені заходи нададуть змогу не допускати на спортивні змагання тих, хто неодноразово порушував громадських порядок та спокій», - сказав І.СЕНЧУК.

Він також повідомив, що в структурі ГУ МВС України в Харківській області для координування зусиль правоохоронців з забезпечення порядку під час проведення футбольних матчів Євро-2012 в Харкові створено посаду заступника начальника з питань Євро-2012, а також зібрані та направлені до МВС України всі необхідні документи для створення окремого центру з підготовки до Євро-2012.

За словами І.СЕНЧУКА, завданнями співробітників цього центру буде безпосередня організація діяльності органів і підрозділів щодо забезпечення громадського порядку та запобігання хуліганських діям з боку футбольних фанатів, запобігання тероризму, наркоторгівлі, а також злочинів проти життя, здоров’я і власності громадян України та іноземців, забезпечення безпеки дорожнього руху, забезпечення безпеки у місцях проживання офіційних гостей.

І.СЕНЧУК підкреслив, що на сьогодні налагоджена співпраця між ГУ МВСУ в Харківській області та місцевими органами влади, СБУ тощо, погоджено план дій щодо забезпечення правопорядку під час проходження чемпіонату Євро-2012 у Харкові. Крім того розроблено схему дислокації підрозділів МВС для патрулювання в дні проведення матчів у центральній частині місці, а також територій, прилеглих до авто і залізничних вокзалів.

І.СЕНЧУК також додав, що в структурі підрозділу карного розшуку створено окремий відділ з розкриття злочинів, «скоєних іноземцями та відносно них, а також сектор по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з діяльність радикальних молодіжних формувань».

«Цими підрозділами здійснюється моніторинг організацій та окремих осіб, які є прихильниками або пропагують ідеї неонацизму, расизму та скінхедського руху», - зазначив він.

І.СЕНЧУК підкреслив, що під час проведення матчів фінальної частини чемпіонату Європи з футболу в Харкові працівники міліції будуть працювати в цілодобовому режимі.