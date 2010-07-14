Тисячі російських солдатів загинули 100 років тому на Західній Україні

Росія має намір до 100-річчя Першої світової війни впорядкувати всі захоронення російських солдатів на території Західної України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Івано-Франківської облдержадміністрації, де відбулася прес-конференція Генерального консула Російської Федерації у Львові Євгена ГУЗЄЄВА і депутата російської Держдуми, члена партії “Единая Россия” Анатолія ЛІСІЦИНА, які прибули на Прикарпаття.

За словами депутата Держдуми Росії А.ЛІСІЦИНА одним із проектів його однойменного фонду є “збереження історико-культурної пам`яті”. Зокрема, до 100-річчя Першої світової війни, яке відзначатимуть у 2014 році, Фонд Анатолія Лісіцина взявся віднайти, облікувати і впорядкувати всі захоронення російської імперської армії. Силами фонду вже встановлено імена 126 генералів царської армії, 3 адміралів, і ця «копітка робота триває».

Як сказав у свою чергу Є.ГУЗЄЄВ, на теренах Західних областей України під час Першої світової війни полягли більше 1,5 млн. солдат російської імперії. Зокрема, “найбільші втрати російського війська були тут, на Галичині”, додав він.

«Війна робить усіх рівними, і обов’язок кожної держави впорядкувати могили полеглих, які виконували присягу тієї країни, в якій жили і яку захищали, - підкреслив А.ЛІСІЦИН. - Слід шукати і знаходити те, що об’єднує наші народи і країни».