Трьохсотрічне вино з цибулі продали за 30 тисяч доларів

23:40, 15 липня 2010
Разное
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Колись воно було поширеним

Унікальне вино з цибулі трьохсотрічної витримки продане з аукціону в Англії.

Покупець, який побажав залишитися невідомим, придбав пляшку рідкісного напою майже за 30 тисяч доларів, передає телеканал "Скай Ньюз".

Вино з цибулі у минулому було поширене в аграрних районах Західної Європи. Воно готувалося з ріпчастої цибулі, картоплі, винограду і цукру, зазначає радіостанція «Эхо Москвы».

 

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