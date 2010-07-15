Трьохсотрічне вино з цибулі продали за 30 тисяч доларів
23:40, 15 липня 2010Разное
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Колись воно було поширеним
Унікальне вино з цибулі трьохсотрічної витримки продане з аукціону в Англії.
Покупець, який побажав залишитися невідомим, придбав пляшку рідкісного напою майже за 30 тисяч доларів, передає телеканал "Скай Ньюз".
Вино з цибулі у минулому було поширене в аграрних районах Західної Європи. Воно готувалося з ріпчастої цибулі, картоплі, винограду і цукру, зазначає радіостанція «Эхо Москвы».
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