На вулицях Хмельницького масово з’явилися білборди з цитатами із Біблії: “Хто вірує в мене, - життя вічне той має”, “Неужели думаеш ты, человек, что избежишь суда Божия”.

Як передає кореспондент УНІАН, розмістила подібну рекламу одна з християнських організацій обласного центру.

“Зараз дуже багато бруду на телебаченні і білбордах. І саме споконвічні християнські істини можуть виступити альтернативою всьому, що ми бачимо навколо”, - прокоментувала представник міської організації євангельських християн-баптистів «Дім Євангелія» Валентина КРИЦЬКА.

Довідка УНІАН. Місячна вартість реклами на білбоді у Хмельницькому коливається від 400 до 600 грн.