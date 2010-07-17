З’явилися білборди з цитатами із Біблії
00:39, 17 липня 2010Разное
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Повідомлення з Хмельницького
На вулицях Хмельницького масово з’явилися білборди з цитатами із Біблії: “Хто вірує в мене, - життя вічне той має”, “Неужели думаеш ты, человек, что избежишь суда Божия”.
Як передає кореспондент УНІАН, розмістила подібну рекламу одна з християнських організацій обласного центру.
“Зараз дуже багато бруду на телебаченні і білбордах. І саме споконвічні християнські істини можуть виступити альтернативою всьому, що ми бачимо навколо”, - прокоментувала представник міської організації євангельських християн-баптистів «Дім Євангелія» Валентина КРИЦЬКА.
Довідка УНІАН. Місячна вартість реклами на білбоді у Хмельницькому коливається від 400 до 600 грн.
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