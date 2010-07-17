Де знайти якісний бензин?

Інститут споживчих експертиз (м. Київ) запустив проект «Карта якості пального України» з незалежної перевірки пального на автозаправних станціях (АЗС) України і створення єдиного реєстру кількості порушень щодо якості палива.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Інституту споживчих експертиз, керівник проекту «Карта якості пального України» Юрій ЧОРНОБРИВЕЦЬ на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, в рамках проекту вже перевірена якість найбільш популярного бензину А-95 на 200 АЗС у семи областях України.

За підсумками дослідження якості бензину, відібраного на даних АЗС, майже 35% пального виявилося неякісним, близько 49% - бензин відповідав стандарту ДСТУ 4063-2001 «Бензини автомобільні» і близько 16% - бензин відповідав стандарту ДСТУ 4839:2007 «Бензини автомобільні поліпшеної якості» (Євро-4).

«Ми робимо цей проект для того, щоб споживач голосував своїм гаманцем проти нечесних нафтотрейдерів. Наша мета - інформування громадськості», - сказав він.

Також Ю.ЧОРНОБРИВЕЦЬ зазначив, що надалі інститут планує щомісячно відбирати 30 проб бензину на найбільших АЗС у кожній області і проводити дослідження якості.

Крім того, для спрощення розуміння інформації інститут ввів систему «зірковості» на кшталт системи «зірковості» готелів. Ця система дозволяє швидко визначити, яке пальне продається на кожній конкретній АЗС.

Довідка УНІАН. Інститут споживчих експертиз є громадською організацією, і існує з грудня 2003 року. За цей час інститутом було проведено 5 випробувань моторних масел (синтетика, напівсинтетика, мінеральне, різних класів API), понад сорока досліджень автомобільного пального (А-95, А-95 «преміум», А-92, А-76, ДП, євроДП), з них 20 - по Києву і 25 - по всій країні, дослідження гальмівної рідини, випробування рослинної олії, алкогольної продукції.