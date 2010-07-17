У Києві відмінили сільгосп ярмарки

Через спекотну погоду у столиці, яка очікується в найближчі вихідні дні та негативно впливає на стан здоров’я людей, а також на якість продуктів харчування, що швидко псуються (м’ясо та м’ясні вироби, ковбаси, свіжа риба та рибопродукти, молоко та молочна продукція тощо), Головним управлінням з питань торгівлі та побуту КМДА прийнято рішення про відміну ярмарків, запланованих на 17 липня 2010 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Прес-служба нагадує, що в суботу, 17 липня, ярмарки мали відбутися: у Дарницькому районі по вул. Руденко та у Подільському районі на пр. Правди, 5-11.