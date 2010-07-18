Таліби напали на місто і в'язницю (фото)
13:50, 18 липня 2010Разное
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Частина ув`язнених втекла
Велику операцію провели в Афганістані бойовики руху "Талібан". У місті Фарах вони одночасно атакували чотири поліцейські дільниці, повідомляє Reuters.Як з`ясувалося, це був маневр: поки поліцейські оборонялися, інша група бойовиків атакувала в`язницю, висадила ворота і допомогла втекти 23 ув’язненим, серед яких були, зокрема, і полонені таліби.
|Поліцейські оглядають висаджені ворота
Фото Reuters
Повідомляється про загибель одного поліцейського.
Керівництво руху "Талібан" вже узяло на себе відповідальність за напад.
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