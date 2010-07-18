Таліби напали на місто і в'язницю (фото)

Велику операцію провели в Афганістані бойовики руху "Талібан". У місті Фарах вони одночасно атакували чотири поліцейські дільниці, повідомляє Reuters. Як з`ясувалося, це був маневр: поки поліцейські оборонялися, інша група бойовиків атакувала в`язницю, висадила ворота і допомогла втекти 23 ув’язненим, серед яких були, зокрема, і полонені таліби.

Вдалося швидко затримати чотирьох утікачів, які отримали поранення при втечі. За деякий час до в`язниці повернули ще сімох, проте решта, ймовірно, пішли з бойовиками.

Повідомляється про загибель одного поліцейського.

Керівництво руху "Талібан" вже узяло на себе відповідальність за напад.