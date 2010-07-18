Клієнти пивного ресторану розстріляли офіціанта з травматики

У пивному ресторані «Дурдинъ» у Москві клієнти, незадоволені роботою офіціанта, поранили його з пістолета, повідомляє Газета.ру. «Інцидент стався вночі на Волгоградському проспекті, - повідомили в правоохоронних органах. - У ресторані клієнти, незадоволені обслуговуванням офіціанта, розстріляли молодика з травматичної зброї».

Медики доставили 24-річного уродженця Рязанської області до інституту імені Скліфосовського. Пацієнта відразу направили в операційну.

Тепер правоохоронці розслідують обставини події. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.