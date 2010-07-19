Люди хочуть електромобілі, але не готові платити

Автомобілі, які випускає концерн Volkswagen, і через 10 років будуть переважно з бензиновими або дизельними моторами - електромобілі становитимуть лише малу частину ринку, передає Deutsche Welle з посиланням на одного з керівників компанії.

Карл-Томас Нойман відповідає в концерні... за розробку електромобілів. Більш того, він також керує робочою групою при уряді ФРН. Цій групі поставлене завдання: організувати випуск на ринок до 2020 р. 1 млн. транспортних засобів з електромоторами.

Нещодавно консалтингова компанія Bain&Company дійшла висновку, що до 2020 р. половина нових автомобілів матиме електропривід. Подібні опитування і їх підсумки веселять менеджера німецького автогіганта.

Вони не враховують центральної проблеми, пояснює К.-Т.Нойман: люди хочуть мати електромобіль, але вони не готові платити за нього більше, ніж за традиційний. І проїздити без дозаправки (зарядки) вони хочуть не менше, ніж звикли зараз. "Адже врахувати всі ці побажання відразу - неможливо".

Нині лише акумулятори для таких машин коштують у Німеччині від 8 тис. до 20 тис. євро. Отже, електромобіль реально має коштувати не менше 30 тис. євро, та й то з урахуванням можливих знижок. Але середній європеєць не готовий платити за машину більше 13 тис. євро, а китайці пропонують новий автомобіль вже за 5-6 тис. євро. Отже, щоб електромобілі купували, потрібні стимулюючі заходи, вважають в Volkswagen. У Китаї, наприклад, прийнято закон, який гарантує покупцям електромобілів премію в 10-20% його ціни. У США державні асигнування на розвиток цього сегменту автотранспорту досягають 18 млрд дол., Франція виділила на це 2 млрд євро.

Основний аргумент на користь електромобілів - необхідність скорочення вуглекислого газу ради запобігання кліматичній катастрофі. Електромобілі ніяких викидів не дають. "Якщо ми не хочемо відмовлятися від індивідуального транспортного засобу, то нам не уникнути поступового переведення нашого автотранспорту на електроенергію", - упевнений менеджер VW.

Але для того, щоб електромобілі купували, їх треба зробити не тільки корисними, а й привабливими. Поки ж про це нема мови: "Електромобілі мають вигляд, ніби останні 100 років автодизайном ніхто не займався", - констатує К.-Т.Нойман. На його думку, підвищенню привабливості електромобілів може сприяти поява на ринку спортивних електрокарів.