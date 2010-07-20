Футболістів збірної Франції звинувачують у сексі з неповнолітньою

Футболістам збірної Франції після провалу на чемпіонаті світу, тепер загрожує ще й кримінальне переслідування, повідомляє Associated Press.

Карим Бензема з мадридського "Реала" і Франк Рібері з мюнхенської "Баварії" були допитані поліцією. Приводом стала заява Захії Дехар, яка стверджує, що футболісти мали з нею секс, коли вона була неповнолітньою. З.Дехар каже, що гравці знали, скільки їй років, але їх це абсолютно не хвилювало.

За секс футболісти заплатили гроші.

У Франції проституція легалізована за умови, що дівчатам більше 18 років. Інакше винним клієнтам загрожує тюремне покарання строком на три роки і штраф в 80 тисяч євро.

Адвокат футболістів стверджує, що футболісти не знали про те, що повія була неповнолітньою і всіляко заперечує їх провину.