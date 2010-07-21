Через Україну пройдуть перегони на електромобілях

Територією України пройдуть перегони електромобілів.

Представники організації «ZERO RACE» обговорили з фахівцями Міністерства охорони навколишнього природного середовища початок проекту «Гонки з нульовими викидами», який стартує 15 серпня в Женеві і проходитиме через 150 міст, включаючи Париж, Відень, Київ, Москву, Шанхай, Ванкувер, Сан-Франциско, Мехіко та Мадрид, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

За повідомленням, перегони на електричних автомобілях з нульовим викидом (ZERO EMISSIONS RACE) повинні звернути увагу людства на новий, екологічний транспорт, а також збільшити інтерес громадськості до використання поновлюваних джерел енергії для транспортних засобів.

«Усі учасники повинні виробити кількість електроенергії, еквівалентну їхнім витратам протягом усієї гонки, з використанням таких джерел як сонячна, вітрова та геотермальна енергія. Цю електроенергію буде потім подано до мережі України від кожної команди. Таким чином, кінцевим переможцем перегонів буде планета Земля», - сказала представник інформаційного центру «Зелене досьє» Тамара МАЛЬКОВА.

У пробігу візьмуть участь команди зі Швейцарії, США, Росії, Китаю, Іспанії, Німеччини, Австрії, Норвегії та Південної Кореї. Автомобілі повинні відповідати таким критеріям: рухатись за допомогою електродвигуна; мати пробіг не менше 240 км при середній швидкості, що дорівнює або вища за 80 км/год; долати за добу відстань до 450 кілометрів, заряджатися менш ніж за 4 години та вміщувати принаймні одного пасажира.

Цей захід планується завершити за 80 днів (за винятком морських переходів).

Маршрут проляже через країни Європи, зокрема, Україну, Росію, а також Казахстан, Китай і Північну Америку і становитиме близько 30 тисяч кілометрів.

Нульові перегони пройдуть через 150 міст, включаючи Париж, Відень, Київ, Москву, Шанхай, Ванкувер, Сан-Франциско, Мехіко та Мадрид. У кожному місті заплановані зупинки на маршруті, там будуть проводитись прес-конференції та інші публічні заходи.

Наприкінці листопада учасники гонки відвідають конференцію ООН у Канкуні (Мексика), присвячену змінам клімату.

До Києва учасники гонки планують приїхати 1 вересня. За результатами перегонів будуть встановлені переможці у різних номінаціях, а також загальний переможець гонки.

“ZERO RACE”, на думку її організаторів, відкриває нові можливості у сфері світової екологічної політики і нового мислення стосовно мобільності, автомобілів та поновлюваних джерел енергії.

*** Гонка з нульовими викидами “ZERO RACE”створена за ініціативою швейцарця Луї ПАЛМЕРА. Є продовженням попереднього проекту «Сонячне таксі» (машини на сонячних батареях), яка привернула увагу більше 770 мільйонів людей в усьому світі.