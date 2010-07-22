У Херсонській області згорів рейсовий автобус
11:05, 22 липня 2010Разное
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Відновленню не підлягає
В Херсонській області на трасі до курорту Залізний Порт згорів рейсовий автобус
Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Головного управління МНС в області, автобус загорівся учора близько о 11-ї годи. через коротке замкнення електропроводки.
Рятувальники Голопристанського райвідділу оперативно прибули на місце події, локалізувати пожежу їм вдалося вже через 15 хвилин, а ліквідувати - о 12:45. Жоден із пасажирів та водій не постраждали – вони вчасно покинули автобус.
Сам же транспортний засіб відновленню не підлягає. За попередньою оцінкою, збиток склав 200 тис. грн.
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