У Севастополі відкрилося XIV Міжнародне байк-шоу

У Севастополі в районі гори Гасфорта (17-й км траси Севастополь-Ялта) сьогодні о 20.00 музичною програмою відкрилося XIV Міжнародне байк-шоу за участю близько 2 тис. мотоциклістів із різних країн і міст.

Як передає кореспондент УНІАН, кульмінація байк-шоу відбудеться опівночі. Тоді, як обіцяють організатори події, відбудуться піротехнічне і світлове шоу (у програмі якого – набір трюків, технічних, музичних, відео і лазерних ефектів), виступи артистів, каскадерів, спеціально поставлених кіноефектів і декорацій, спільно з виступом оркестру Чорноморського флоту Росії, з презентацією нових пісень, написаних спільно з рок-музикантами. Режисер і автор програми шоу - московський байкер Олександр ЗАЛДОСТАНОВ, «Хірург».

На завтра, 24 липня, заплановано урочистий мото-парад від гори Гасфорта до Севастополя, присвячений 65-річчю Перемоги у ІІ Світовій війні. Як очікується, мотоколона у складі близько 2 тис. мотоциклів на Ялтинському кільці розділиться: 300 мотоциклів поїдуть у центр міста, решта - на Меморіальний комплекс «35 Берегова батарея». Байкери покладуть квіти і вінки до Меморіалу захисникам Севастополя 1941-1942 рр. на площі Нахімова, а також на Меморіальному комплексі «35 Берегова батарея».

Увечері 24 липня біля гори Гасфорта відбудеться рок-концерт за участю російських і українських гуртів.

У першій половині неділі, 25 липня, учасники байк-шоу відвідають військово-морський парад на честь Дня ВМФ РФ, який відбудеться у Севастопольській бухті.

Під час одноденного візиту в Україну 24 липня байк-шоу планує відвідати прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН.