У Харкові в один день з вікон випали двоє дітей
11:29, 24 липня 2010Разное
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Один загинув, інший - у реанімації
У Харкові з вікна квартири на 4-му поверсі будинку випала чотирирічна дівчинка. Від отриманих травм вона загинула на місці.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Харківській області, того ж дня в іншому районі Харкова з вікна 2-го поверху випав 3-річний хлопчик. З численними травмами у тяжкому стані він був доправлений «швидкою допомогою» до реанімації.
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