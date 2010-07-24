У Харкові в один день з вікон випали двоє дітей

У Харкові з вікна квартири на 4-му поверсі будинку випала чотирирічна дівчинка. Від отриманих травм вона загинула на місці.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Харківській області, того ж дня в іншому районі Харкова з вікна 2-го поверху випав 3-річний хлопчик. З численними травмами у тяжкому стані він був доправлений «швидкою допомогою» до реанімації.