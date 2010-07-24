У ДТП в Криму загинув киянин

У Криму в ДТА житель Києва загинув і ще троє одержали травми.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, 23 липня киянин, що перебував за кермом автомобіля Dacia, не впорався з керуванням - машина з`їхала в кювет і перекинулася.

39-річний водій від отриманих в аварії травм помер у лікарні.

Його дружина, 1971 року народження, і двоє дітей з травмами госпіталізовані.