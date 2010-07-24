У ДТП в Криму загинув киянин
19:07, 24 липня 2010Разное
1238 0
Троє людей отримали травми
У Криму в ДТА житель Києва загинув і ще троє одержали травми.
Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, 23 липня киянин, що перебував за кермом автомобіля Dacia, не впорався з керуванням - машина з`їхала в кювет і перекинулася.
39-річний водій від отриманих в аварії травм помер у лікарні.
Його дружина, 1971 року народження, і двоє дітей з травмами госпіталізовані.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter